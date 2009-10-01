Укравтодор змінить концесіонера з будівництва траси Львів-Краковець

«Укравтодор» має намір розірвати концесійний договір із компанією «Трансмагістраль» з будівництва автодороги Львів-Краковець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

«Швидше за все, буде розірвано. Там необхідно витримати юридичні терміни. Його можна розірвати за домовленістю сторін або в судовому порядку», - зазначив він.

В.ГУРЖОС пояснив, що «Трансмагістраль» не виконує умов договору, в зв`язку з чим «Укравтодор» направив попередження про намір розірвати угоду. «Ми їх попередили, ми рішуче налаштовані, вони не виконують умови», - сказав він. За даними голови "Укравтодору", після розірвання договору необхідно буде або оголошувати новий конкурс на концесіонера, або залучати кошти на будівництво під державні гарантії.

Як повідомляв УНІАН, будівництво автодороги Львів-Краковець ведеться на підставі Указу Президента України №739 від 4 липня 1998 року, здійснюється на умовах концесії. За умовами концесійної угоди, укладеної ще в 1999 році між урядом і компанією "Трансмагістраль", фінансування будівництва здійснюється на 60% за рахунок концесіонера й на 40% за рахунок концесієдавця. Відповідно до угоди, будівництво мало тривати протягом 5 років. Проте через відсутність фінансування реалізація проекту не здійснювалася. Довжина нової дороги категорії 1-А становитиме 84 км.

Згідно з проектом, передбачено шість пунктів збору плати за проїзд: на початку й кінці траси, а також на перетинах з іншими дорогами.

Дорога може стати першим платним автобаном в Україні.

"Краковець-Львів" є важливим об`єктом у підготовці України до Євро-2012, вона є частиною міжнародного транспортного коридору Берлін-Вроцлав-Київ.