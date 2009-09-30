Мінтранс з початку року витратив понад 2 млрд. на підготовку до ЧЄ-12

У рамках підготовки транспортної інфраструктури до проведення в Україні Євро-2012 виконано робіт на суму 2,35 млрд. грн. Зокрема, 761,98 млн. грн. становлять кошти Держбюджету, 2,05 млрд. грн., - інших джерел.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку з посиланням на першого заступника міністра транспорту та зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

Зокрема, з реконструкції аеропортів приймаючих і резервних міст виконано робіт на загальну суму 222,086 млн. грн. У сфері будівництва, реконструкції та ремонту залізниць виконано робіт на загальну суму 2063,53 млн. грн. Зараз йдуть роботи за напрямками впровадження швидкісного руху, також здійснюється будівництво мостового переходу через р. Дніпро в Києві.

На перебудування за європейськими стандартами автодоріг вже направлено 529,1 млн. грн., зокрема: 209,66 млн. грн. - кошти Держбюджету, 319,44 млн. грн. - інші джерела.

Крім того, на сьогоднішній день, відповідно до рішення Виконавчого комітету УЄФА від 13 травня 2009 року, Міністерство транспорту та зв`язку розробило єдину Методологію й вимоги до відпрацювання планів мобільності приймаючих міст, які будуть подані місцевими органами самоврядування на затвердження Кабінету Міністрів України до 30 жовтня 2009 року.