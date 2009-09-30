Червоненко не виключає, що КМДА дурить УЄФА

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО, який раніше займався підготовкою до проведення в столиці Євро-2012, не виключає, що реальна ситуація з підготовкою до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року може істотно відрізнятися від тієї, що представлена в офіційних звітах місцевої влади.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№165 від 30 вересня 2009 р.), про це Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, коментуючи вчорашню інформацію керівника Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ) Миколи СИВУЛЬСЬКОГО про те, що перевірка, проведена його відомством, виявила незадовільний рівень підготовки Києва до фінальної частини Євро-2012.

Як зазначає видання, керівник ГоловКРУ заявив, що місцева влада вдалася до фальсифікації відомостей, переданих в УЄФА, аби штучно завищити рівень підготовки. "Включили в звіт UEFA готелі, які ще не почали будувати", – зазначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

"Сам Мішель ПЛАТІНІ (президент УЄФА), як я пам`ятаю, здивувався, звідки в Києві "намалювалося" стільки готелів", – сказав виданню Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він також додав, що за власною ініціативою відійшов від вирішення питань, пов`язаних з підготовкою інфраструктурних об`єктів Києва до Євро-2012.

"Я не хочу бруднити в цьому руки і більше цю тему не коментую", – пояснив перший заступник голови КМДА.