Михайличенко повернув до збірної Алієва і Михалика

У середу, 30 вересня, головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО оприлюднив список 23-х футболістів, викликаних для підготовки до поєдинків відбірного циклу ЧС-2010 проти команд Англії та Андорри, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Напередодні заключної фази кваліфікаційного турніру склад «синьо-жовтих» зазнав відчутних втрат у захисній лінії. Зокрема, через травми не зможуть допомогти партнерам центральні оборонці Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ та Андрій РУСОЛ, а у матчі з англійцями −Віталій МАНДЗЮК, який відбуватиме дискваліфікацію за перебір попереджень.

Водночас після тривалої перерви до розташування збірної приїдуть Тарас МИХАЛИК, а також Олександр АЛІЄВ, котрий після одужання вже встиг вийти на поле у 8-му турі чемпіонату України.

Привертає увагу і присутність новачка Ярослава РАКИЦЬКОГО, який зарекомендував себе в поєдинках за молодіжну збірну України та донецький «Шахтар». Ярослав є універсалом, який може зіграти на позиціях центрального або лівого захисника, а також опорного півзахисника.

Разом з тим, остаточний список гравців стане відомим лише після поєдинків 9-го туру вітчизняної Прем’єр-ліги та матчу Ліги Європи за участю «Шахтаря». На тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі «синьо-жовті» зберуться у понеділок, 5 жовтня. Того ж дня о 16.30 розпочнеться прес-конференція О.МИХАЙЛИЧЕНКА, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та протягом перших 15-ти хвилин спостерігати за тренуванням збірної.

Склад національної збірної

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Станіслав Богуш і Олександр Шовковський (обидва − «Динамо»).

Захисники: Віталій Мандзюк і Тарас Михалик (обидва − «Динамо»), Василь Кобін, Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук, Микола Іщенко і Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Григорій Ярмаш («Ворскла»).

Півзахисники: Олексій Гай («Шахтар»), Олександр Алієв, Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко (всі − «Динамо»), Сергій Назаренко і Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина).

Нападники: Андрій Воронін («Ліверпуль», Англія), Володимир Гоменюк, Євген Селезньов (обидва − «Дніпро»), Артем Мілевський і Андрій Шевченко (обидва − «Динамо»).

Нагадаємо, матчі відбірного циклу ЧС-2010 проти команд Англії та Андорри відбудуться, відповідно, 10 жовтня у Дніпропетровську на «Дніпро-Арені» (початок − о 19.15) та 14 жовтня в Андорра-ла-Вельї на стадіоні «Комуналь» (початок − о 18.30 за київським часом).