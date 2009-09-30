Павленко: Олімпійський найбільше підходить для фіналу Євро-2012

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, переконаний, що київський національний спортивний комплекс "Олімпійський" найбільше підходить для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив під час зустрічі з іноземними журналістами.

"По-перше, НСК "Олімпійський" найбільший за кількістю місць – 69 004. По-друге, арена матиме напівпрозоре покриття найвищої якості, що накриватиме 100% глядацьких місць. По-третє, стадіон відповідатиме не тільки усім вимогам УЄФА до стадіонів класу "Еліт", але й спеціальним вимогам до стадіону, де буде проводитись фінальний матч Євро-2012 ", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він наголосив, що команда, яка реалізує проект реконструкції, – це генеральний проектувальник компанія GMP (Німеччина), генпідрядник АТ ХК "Київміськбуд", Мінспорту, НСК "Олімпійський", Федерація футболу України та Київська міськдержадміністрація – здатна повною мірою забезпечити необхідні технічні характеристики стадіону і ввести його в експлуатацію у визначений термін – у червні 2011 року.

"Приємно відзначити, що за підсумками останнього візиту до України моніторингової групи УЄФА, реконструкція стадіону НСК «Олімпійський», на думку експертів, набула необхідних темпів, а прийняті проектною командою організаційні та технологічні рішення розв’язали більшість ключових проблем, визначених під час травневого засідання виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій у Бухаресті", - сказав міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, на сьогодні будівництво НСК увійшло в найпотужнішу фазу. Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно, на кількох ділянках одночасно. На стадіоні вже на 95% готовий перший ярус трибун, повністю завершені демонтажні роботи, роботи з влаштування прохідного комунікаційного колектора та перенесення інженерних мереж з-під стадіону.

Крім того, міністр повідомив про підсилення фундаменту верхнього ярусу трибун та північного в’їзду в чашу арени. Виконані роботи із влаштування фундаментів підпірних стін та естакади. Споруджується зона обслуговування вболівальників та VIP-зона. Продовжуються відновлювальні роботи верхнього ярусу трибун. Триває зведення каркасу, який триматиме покриття над трибунами, будівництво залізобетонного каркасу естакади та об’їзної дороги.

Узагальнюючи, міністр підкреслив, що, за оцінкою експертів УЄФА, сьогодні спортивна інфраструктура в Україні є найбільш підготовленою до турніру. "Підготовка усієї спортивної інфраструктури відбувається чітко за графіком, узгодженим з УЄФА, а "НСК "Олімпійський", який буде зданий у червні 2011 року, має всі шанси стати головною ареною Євро-2012, на якій відбудеться фінальний матч чемпіонату", - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.