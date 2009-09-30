Укравтодор планує збудувати в Україні 7 тис. км швидкісних доріг

За ініціативою Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) розроблений проект Закону України «Про швидкісні автомобільні дороги».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, наразі законопроект погоджується зацікавленими міністерствами.

Необхідність розробки такого закону, зазначається в повідомленні, зумовлена тим, що унікальне географічне розташування України дозволяє, у перспективі, щорічно отримувати значні надходження до бюджету від транзитних міжнародних автоперевезень та туристичних поїздок за умов інтеграції вітчизняної транспортної інфраструктури в європейську транспорту інфраструктуру.

Водночас для реалізації транзитного потенціалу України необхідно побудувати мережу швидкісних автомобільних доріг та забезпечити її функціонування на рівні європейських країн.

На сьогодні ж в нашій державі є лише 280 км швидкісних автомобільних доріг, що відповідають усім міжнародним нормам. Натомість при реалізації положень зазначеного законопроекту в країні буде побудовано орієнтовно 7 тис. 075 км швидкісних автомагістралей.

Вартість будівництва швидкісної мережі в Україні, за оцінками розробників проекту закону, становить близько 300 млрд.грн. У процесі реалізації запланованих робіт очікуються додаткові надходження коштів у розмірі близько 100 млрд.грн. до державного та місцевих бюджетів і соціальних фондів через податки і обов’язкові відрахування (до 30% вартості будівельних робіт).

При цьому протягом 10-15 років щорічно буде зайнято близько 5 тис. чоловік безпосередньо у будівництві та понад 40 тис. – в інших галузях економіки. На закупівлю матеріалів, конструкцій, металопрокату, механізмів, пально-мастильних матеріалів буде спрямовано близько 170 млрд.грн.

Для реалізації положень законопроекту буде виконано наукове обґрунтування та уточнення, накресленої на карті мережі швидкісних автомобільних доріг, затверджена черговість будівництва окремих ланок магістралей відповідними актами Кабінету міністрів та залучені до будівництва під державні гарантії потужні будівельно-інвестиційні компанії, зокрема, на умовах концесії та державно-приватного партнерства.

Джерелами фінансування будівництва мережі швидкісних доріг можуть бути кошти концесіонерів, кредити Міжнародних фінансових організацій та кредити у рамках допомоги Україні урядів розвинутих держав.