Газзаєв вважає, Динамо - на правильному шляху

Поразка від «Барселони» не похитнула віру наставника «Динамо» Валерія Газзаєва у своїх підопічних. На післяматчевій прес-конференції Валерій Георгійович подякував футболістам за гру.

- Вітаю «Барселону», ця команда сьогодні зіграла у фантастичний футбол. Нашій новій команді всього два місяці, по-іншому ми зіграти не змогли. Розраховували забити за рахунок швидких контратак, але не вийшло.

- Реально зупинити Мессі?

- Ми намагалися, не вийшло.

- Склалося враження, що у Мілевського ігрова криза.

- Ні, на нього було покладено завдання, яке він чітко виконував.

- Гра була корисною з погляду перспективи цієї команди?

- Безумовно, такі ігри для нашої молоді - величезна школа. З їх допомогою «Динамо» може стати командою серйозного рівня.

- Незважаючи на фантастичного суперника, ви налаштовували команду на хорошу гру. Що не вийшло?

- Потрібно віддати належне майстерності гравців «Барселони». Це в першу чергу. Були епізоди, коли наші гравці робили все можливе, але грати доводилося проти Мессі, Ібрагімовича, Хаві. Це потрібно визнати. Не завжди футболісти виконували все задумане, але прогрес - наявний. Була проблема з реалізацією моментів. Ми могли вдало зіграти, але це було б величезним збігом обставин.

- Після якого пропущеного м`яча зрозуміли, що сьогодні «Барсу» не обіграти?

- Після другого. Пропустивши перший гол, у нас була контргра, хороші підходи до воріт і моменти. А після другого м`яча стало все зрозуміло.

- Валерію Георгійовичу, за підсумками сьогоднішньої гри напрямок руху «Динамо» повинен бути інтенсивним, чи екстенсивним? Тобто розвиток існуючої команди, чи потрібне посилення?

- У нас достатньо молода і перспективна команда. Думаю, ми на правильному шляху. Нам потрібно усувати помилки в командних та індивідуальних діях. З першим легше, ніж з другим. В цілому, я вважаю, ми вибрали абсолютно правильний вектор руху. Сьогодні дуже велика група гравців отримала хороший досвід.

Прес-служба ФК "Динамо Київ"