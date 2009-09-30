Мексика відмовилася проводити чемпіонат світу з футболу
09:54, 30 вересня 2009Футбол 2012
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Послалися на кризу
Економічна ситуація, що склалася в світі, не дозволяє Мексиці як слід підготуватися і здійснити необхідні роботи для проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 р. або 2022 р. передає Бі-Бі-Сі.
Після відкликання заявки мексиканською стороною основними претендентами на проведення головного футбольного форуму планети залишаються Англія, Індонезія, США, Японія і Росія.
ФІФА повинна визначити переможця на проведення чемпіонатів в 2018 р. і 2022 р. в грудні 2010 р.
Мексика вже була місцем розиграшу Кубка світу з футболу: у 1970 і 1986 рр.
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