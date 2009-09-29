У Києві пройде форум з організації Євро-2012 в Україні та Польщі

У Києві у понеділок, 5 жовтня, розпочнеться триденний форум представників УЄФА та українського і польського Місцевих оргкомітетів Євро-2012 щодо спільної організації та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого оргкомітету Євро-2012 в Україні, це буде перша зустріч із серії налагодження командної гри (team building), запланованих УЄФА з метою формування професіональної та добре згуртованої команди організаторів турніру.

Участь у заході загалом візьмуть близько 100 співробітників Місцевих оргкомітетів Євро-2012 з України та Польщі, а також представники УЄФА на чолі з директором турніру Мартіном КАЛЛЕНОМ.

У Києві відбудеться низка зустрічей і тренінгів, спрямованих на створення міцних підвалин тісної взаємодії між фахівцями УЄФА та оргкомітетів обох приймаючих країн.

За словами керівника МОК Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, запланований захід буде корисним як з точки зору реалізації завдань, що постають перед організаторами турніру, так і налагодження міжнаціонального і полікультурного спілкування, формування командного духу, мотивації та відповідальності за спільну справу.

У рамках київської зустрічі також планується обговорення ключових питань організації фінальної частини першості між М.КАЛЛЕНОМ та українським і польським директорами турніру − М.ЛУБКІВСЬКИМ та Адамом ОЛЬКОВИЧЕМ.

Як зазначають у прес-службі українського МОК, team building − це ефективний засіб, за допомогою якого можна об’єднати колектив, виявити лідерські якості працівників, швидко інтегрувати нових членів команди, поліпшити зв’язки між відділами, підняти командний дух. Основна його мета − створення атмосфери взаєморозуміння і взаємодопомоги.

Крім того, йдеться у повідомленні, Союз європейських футбольних асоціацій традиційно впроваджує новітні системи управління та підвищення кваліфікації фахівців, які залучаються у приймаючих країнах до підготовки Євро. Гаслом майбутнього київського заходу обрано слова Генрі Форда: «Зібратися разом − це початок. Залишатися разом − це прогрес. Працювати разом − це успіх».