ГоловКРУ заявляє, що Київ дурить УЄФА

Головне Контрольно-ревізійне управління заявляє про надання неправдивих даних щодо підготовки Києва до Євро-2012 у звітах для УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ сьогодні на брифінгу.

Зокрема, за його словами, до офіційних звітів для УЄФА щодо підготовки до Євро-2012 у Києві включаються готелі, будівництво яких навіть ще не почалося.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ відзначив надзвичайно низький рівень реалізації програми з підготовки столиці України до проведення Євро-2012, зокрема, низькі темпи будівництва транспортних розв`язок та інфраструктурних об`єктів.

Виняток, за словами голови ГоловКРУ, становлять роботи з реконструкції НСК «Олімпійський». Під час останніх перевірок цього об`єкту контрольно-ревізійною службою не було виявлено великих порушень.