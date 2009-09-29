Барселона - Динамо: на кого ставлять букмекери

Каталонська "Барселона" є фаворитом у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу іспанської команди ставки приймаються як 1,11 до 1 (чим меншим є коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 23,00. Нічийний результат - 8,00 до 1.

Нагадаємо, матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" - "Динамо" відбудеться сьогодні. Початок гри в 21:45 за київським часом, пряма трансляція на "Першому національному".

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