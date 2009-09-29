Донбас Арена встановила рекорд Прем`єр-ліги

Перша ж гра на новому стадіоні Донецька “Донбас Арена” встановила рекорд відвідуваності матчів Української Прем`єр-ліги нинішнього сезону.

Як повідомили УНІАН у медіацентрі стадіону, поєдинок між «Шахтарем» і «Оболонню» зібрав аудиторію у 42 800 глядачів.

Крім того, що це найкращий показник у турі, це водночас і найкраща цифра відвідуваності чемпіонату.

Усього ж в українській першості ігри за участю «гірників» у сезоні 2009–2010 відвідали 146 200 чоловік. Таким чином, на сьогодні «Шахтар» є найбільш відвідуваною командою України, зазначають у медіацентрі Донбас Арени.

Згідно з офіційною статистикою УПЛ, оприлюдненою на сайті об’єднання, матчі 8-го туру чемпіонату України 25-27 вересня загалом відвідали 89 100 глядачів.

Нагадаємо, 27 вересня «Шахтар» провів свій перший поєдинок на Донбас Арені. В межах 8-го туру чемпіонату України «гірники» приймали київську «Оболонь» і здобули значну перемогу – 4:0.

Перший історичний гол «Шахтаря» забив бразильський півзахисник ЖАДСОН.

Фото з сайту ФК "Шахтар"