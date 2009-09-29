Блискавка вбила футболіста під час матчу

Молодий футболіст Давид Сальдівар Тобар (David Zaldivar Tobar) загинув від удару блискавки під час матчу на сході Сальвадору в неділю, ще один спортсмен одержав поранення і був доставлений в найближчий госпіталь в місті Сан-Мігель, повідомляє у вівторок агентство EFE з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з інформацією радіостанції YSKL Radio, загиблий був гравцем сальвадорської команди "Алетіко Морасан" (Atletico Morazan), але 27 вересня брав участь у фатальному матчі у складі команди свого рідного міста "Ель-Дивісадеро".

Це вже другий випадок загибелі футболіста на полі від удару блискавки на сході Сальвадору за цей рік - схожа трагедія відбулася в червні, наводить РІА "Новости" повідомлення агентства.