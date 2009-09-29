Нацбанк з 6 жовтня почне продаж спецоблігацій під об`єкти Євро-2012

Кабінет міністрів та Національний банк України погодили спеціальний окремий механізм отримання фінансових ресурсів для фінансування об’єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

За його словами, урядом та Нацбанком досягнуто згоди про умови випуску таких облігацій та їх реалізації комерційним банкам. Перший аукціон з продажу спеціальних цінних паперів, зазначив І.ВАСЮНИК, має відбутися наступного тижня орієнтовно у вівторок, 6 жовтня.

«Це будуть спеціальні облігації, які матимуть на меті отримання фінансових ресурсів, які виключно будуть використані на об’єкти Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він додав, що термін погашення цих облігацій буде завершуватись у 2012 році, а умови їх випуску будуть прийнятними для уряду та цікавими для комерційних банків.

Крім цього, зазначив віце-прем’єр, досягнуто згоди щодо схеми фінансування через низку комерційних банків будівництва та реконструкції автомобільних доріг.

«Таким чином на даний час можна констатувати, що проблем у забезпеченні фінансовими ресурсами виконання Державної цільової програми підготовки до Євро 2012 у 2009 році та першій половині 2010 в Україні немає», - підкреслив І.ВАСЮНИК.