Васюник про будівництво у Бабиному Яру готелю до ЧЄ-12: це провокація

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК називає провокацією повідомлення про будівництво у Бабиному Яру готелю до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ні в державній цільовій програмі, ні в цільовій програмі міста Києва такого об’єкту немає і бути не може, тому що в Україні на людських кістках ніхто не будував і не збирається будувати жодного об’єкту до Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому він підкреслив, що всі об’єкти до Євро-2012 передбачені державною цільовою програмою, затверджені, і змінювати їх перелік ніхто не збирається.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Київська міська рада на своєму засіданні затвердила схему розміщення готелів у Києві на період до 2020 року.

21 вересня фракція БЮТ у Київраді з посиланням на додатки до цього рішення сесії від 17 вересня заявила, що в Києві до 2020 року заплановано забудувати готелями десятки парків і зелених зон. За інформацією депутатів міськради, під загрозу «бетонування» потрапили, зокрема, «Бабин Яр», парки «Дружби народів», «Дубки», «Наводницький», «Березовий гай», територія біля Дендросаду, зелена зона біля проспекту Академіка Палладіна та інші.

Як зазначив депутат фракції БЮТ у Київраді Сергій МЕЛЬНИК, в наданих депутатам документах щодо схеми розташування готелів під час сесії була відсутня адресна програма новобудов. І лише на вимогу фракції «Блоку Юлії Тимошенко» це доповнення роздали депутатам.

26 вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що жодного будівництва на території меморіального комплексу «Бабин Яр» не буде.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що рішенням Київради не передбачалося виділення землі, і жодні дозволи на будівництво не затверджувались. Мова йшла виключно про затвердження схем розташування готелів при підготовці до Євро-2012.