Васюник: УЄФА відзначає прогрес у підготовці України до Євро-2012

УЄФА відзначає суттєвий прогрес у підготовці об’єктів та інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

«Експерти й керівництво УЄФА позитивно оцінюють прогрес, який Україна досягла за останні чотири місяці з часу прийняття рішення від 13 травня (про визначення міст-гсподарів Євро-2012 – УНІАН)», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він додав, що такий висновок можна зробити на підставі «останніх інтенсивних контактів з експертами УЄФА», які, за словами віце-прем’єра, майже щотижня відвідують Україну з інспекціями.

І.ВАСЮНИК зазначив, що більшість проектів чемпіонату сьогодні вийшли із зони високого ризику і їх своєчасна реалізація не викликає сумнівів в УЄФА. По суті, за його словами, мова йде лише про 2-3 об’єкти, які сьогодні викликають занепокоєння експертів. Віце-прем’єр повідомив, що це два пасажирські термінали в аеропортах Львова і Донецька, а також відставання на 2 місяці від графіку будівництва стадіону у Львові.

Разом з тим І.ВАСЮНИК зазначив, що будівництво пасажирських терміналів уже розпочато і фінансується з державного бюджету. Орієнтовний термін їх введення в експлуатацію становить 24-25 місяців, тому ні в центральної влади, ні у місцевої немає сумнівів у своєчасному завершенні будівництва, наголосив він.

Стосовно стадіону у Львові, то, за словами віце-прем’єра, двомісячна затримка не є критичною. До того ж, наголосив він, сьогодні на засіданні Координаційної ради з підготовки до Євро-2012 під головуванням Президента Віктора ЮЩЕНКА було визначено шляхи подолання конфліктних питань, і вже найближчим часом будівництво стадіону повинно активізуватися.

Так само тісно, за словами І.ВАСЮНИКА, уряд співпрацює з владою чотирьох українських міст в питаннях розміщення гостей та учасників турніру.

У свою чергу, присутній на прес-конференції міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що жодного об’єкта спортивної інфраструктури на сьогодні у зоні ризику немає. Він повідомив про врегулювання питання стосовно створення зони гостинності поблизу НСК «Олімпійський», про початок будівництва навісу над трибунами стадіону. Міністр нагадав, що уряд надав кошти на завершення будівництва стадіону в Харкові та продовження будівництва стадіону у Львові, при цьому отримавши частку прав власності в цих аренах.

Підсумовуючи, Ю.ПАВЛЕНКО висловив переконання, що Україна виконає взяті на себе зобов’язання, і Євро-2012 пройде в чотирьох українських містах, а фінал турніру – у Києві.