Британці консультуватимуть будівництво злітної смуги у Львові

З метою відповідності злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту світовим стадартам, генпідрядника будівництва ТзОВ ПБП «Азовінтекс» консультуватиме британська компанія «Halcrow Group Ltd».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, відповідну угоду було підписано 25 вересня у Лондоні генеральним директором «Азовінтексу» Олександром ТАРУТОЮ та регіональним директором «Halcrow Group Ltd» Джоном ДЕЙЕМ.

Згідно з укладеною угодою, фахівці компанії надаватимуть консультаційні послуги генпідряднику щодо технології будівництва, що гарантуватиме якість робіт. Львівська облдержадміністрація, яка виступила ініціатором підписання угоди, контролюватиме хід виконання робіт. Оплату консультантам здійснюватиме генпідрядник – компанія «Азовінтекс».

«Компанія «Halcrow Group Ltd» має серйозний світовий досвід. Адже ця компанія була консультантом під час будівництва злітно-посадкових смуг в аеропортах Манчестера, Москви тощо. Переконаний, що підписання зазначеної угоди лише сприятиме швидшій і якіснішій реалізації проекту будівництва смуги Львівського аеропорту, його доведенню до світових стандартів і підготовці Львівщини до Євро-2012 загалом», - зазначив у своєму коментарі голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ.

Довідка УНІАН. «Halcrow Group Ltd», одна з найбільших британських компаній, заснована в 1868 році в Лондоні. Основна сфера її діяльності - логістика, водопостачання, охорона навколишнього середовища.

В 2009 році один з проектів «Halcrow Group» здобув найвищу нагороду і звання Золотого Проекту Американської асоціації управління конструкціями в Південно-західній і Центральній Флориді.

На сьогодні клієнтами компанії є урядові інституції, приватні компанії, міжнародні фонди з понад вісімдесяти країн світу.