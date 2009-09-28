На Львівському стадіоні завершили бетонування колон під дві трибуни

Генпідрядник із будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові компанія «Азовінтекс» повністю завершила бетонування колон на західній та північно-східній трибунах стадіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на західній трибуні зведено 48 колон, а на північно-східній — 34.

«Загалом, колони на заході майбутньої футбольної арени розташовані у 6 рядів по 8 штук у кожному з них», - розповів УНІАН директор львівської філії «Азовінтексу» Ігор СЕМЕНОВ.

На сьогоднішній день ведуться роботи з бетонування колон південно-східної та південно-західної трибун.

Як поінформували УНІАН у прес-службі львівської філії «Азовінтексу», станом на 10 вересня, виконано робіт на суму 70 млн. 320 тис. грн. Ці роботи повністю оплачені замовником будівництва (Львівською міськрадою).

Зокрема, були виконані земляні та фундаментні роботи, споруджено колони посадових рядів, та на завершальному етапі знаходиться їх бетонування.