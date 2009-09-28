Ющенко: будівництво доріг до Євро-2012 профінансовано на 11%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на покращення ситуації з фінансуванням у країні підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО повідомив присутнім, що в нього щойно завершились переговори з представниками Світового банку, в ході яких обговорювались питання підтримки фінансового сектору України, банківської системи, питання дефіциту державного бюджету.

На думку глави держави, ці програми дозволять, серед іншого, збільшити і фінансування заходів з підготовки Євро-2012.

Президент повідомив, що наступна Координаційна рада буде присвячена питанню фінансування Держпрограми підготовки до Євро-2012. Планується на цю нараду запросити представників найпотужніших комерційних банків, Міністерства фінансів, аби обговорити питання, пов’язані з підготовкою до чемпіонату.

Говорячи про нинішній стан, В.ЮЩЕНКО зауважив, що вже багато що зроблено, і в першу чергу в сфері побудови спортивної інфраструктури.

В той же час він зауважив, що сьогодні багато проблем створює низький рівень фінансування програми. «Проблем не мало, починаючи з того, що сама програма профінансована з бюджету на рівні 27%, а якщо взяти дорожню частину (побудову доріг - УНІАН), то на 11%. Очевидно, це накладає не прості обставини, якщо ми говоримо про реалізацію плану підготовки до Євро», - сказав Президент.

Разом з тим він підкреслив, що консолідація зусиль всіх, хто відповідає за підготовку, дозволяє рухатись по багатьох проектах в рамках графіку, визначеному УЄФА.