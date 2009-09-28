Ющенко проведе Координаційну раду з Євро-2012
09:44, 28 вересня 2009Футбол 2012
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Повідомляє Секретаріат Президента
Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року (вул. Банкова, 11).
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, акредитація представників ЗМІ здійснюється за телефоном 255-74-02.
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