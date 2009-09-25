Квитки на матч з Англією можна купити в Росії, але не в Україні
14:59, 25 вересня 2009Футбол 2012
0 0
Спекулянти продають з націнкою +150
У четвер, 24 вересня, у касах Дніпропетровська розпочали продаж квитків на гру відбору до ЧС-2010 Україна - Англія, що пройде 10 жовтня.
Квитки розпочали продавати з 10 години ранку, а вже о 13:00 вони закінчилися.
Тим не менш спекулянти продовжували продавати квитки з націнкою +150 від номінальної вартості перепустки на гру.
Нагадаємо, що цінова категорія квитків від 100 до 500 гривень.
І якщо не всі українці зможуть купити квиток на цю гру, то росіянам така послуга доступна.
Російський сайт Ticket-Sport.ru пропонує всім бажаючим відвідати гру Україна - Англія на "додаток" до організації поїздки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter