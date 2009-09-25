Шахтар взявся за будівництво критого футбольного манежу

Донецька міськрада надала ЗАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки під будівництво критого футбольного манежу. Дане рішення затвердила 23 вересня 37-а сесія міськради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія затвердила для ФК «Шахтар» матеріали вибору земельної ділянки для будівництва критого футбольного манежу на раніше відведеній території спортивного комплексу «Центральний стадіон «Шахтар» загальною орієнтовною площею 13,8374 га у Ворошиловському районі міста Донецька.

Сесія також дала дозвіл ФК «Шахтар» на розробку проекту відведення даної земельної ділянки в оренду для будівництва критого футбольного манежу.

Відповідно до виданих дозволів ФК «Шахтар» зобов`язаний у місячний термін після ухвалення рішення сесії звернутися в організацію, яка має відповідну ліцензію, за укладенням договору для розробки проекту землеустрою з відведення земельної ділянки.