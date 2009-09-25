Ющенко незадоволений фінансуванням заходів і об’єктів до ЧЄ-12

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не задоволений рівнем фінансування в рамках закону про бюджет 2009 року заходів і об’єктів до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив сьогодні на нараді з питань фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, аналізуючи поточний стан справ із процесом підготовки України до Євро-2012, глава держави констатував, що на сьогодні бюджетне фінансування, на жаль, залишатися слабким – до кінця року залишилось три місяці, а рівень виконання передбачених у Стабілізаційному фонді бюджету видатків на фінансування Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012 становить лише 27%.

«27% фінансування за 9 місяців – це нікудишнє виконання закону про бюджет», - наголосив Президент.

Він звернув окрему увагу на той факт, що видатки на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг загального користування профінансовані лише на 11,5% - при тому, що належна розбудова доріг є невід’ємним компонентом підготовки до Євро-2012. «Якщо його не буде - нам не бачити того позитивного рішення, що ми його очікуємо у листопаді», - зазначив Президент.

«Я кожен день по телевізору чую про стовідсоткове виконання бюджету, у мене виникає запитання до уряду – чому стовідсотково не фінансується Євро-2012? Десь є велика неправда – або не виконується бюджет, або уряд ігнорує закон про бюджет 2009 року. Очевидно, неправда у першому: бюджет не виконується і нема чим фінансувати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Вочевидь, зазначив він, йдеться про відсутність відповідних планових надходжень до бюджету, які скоротилися від рівня попереднього року на 30%. «І це є пряма загроза, перш за все, фінансуванню інфраструктури Євро-2012», - додав він.

Президент висловив переконання, що за існуючих умов єдина можливість забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням Євро-2012, - це реалізація напрацьованих спільно схем – Міністерства фінансів, НБУ тощо. «Ми не говоримо про включення станка НБУ, про механізм, який принесе безконтрольне формування емісії, втрату стабільності курсу і підвищення інфляції», - особливо наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, йдеться про необхідність стимулювання банків, що мають надлишкову ліквідність, до участі у фінансуванні об’єктів Євро-2012 шляхом придбання ОВДП цільової емісії та векселів для фінансування дорожнього будівництва.

«Знайти відповідь, як підтримати те, що не може профінансувати уряд – це задача сьогоднішньої наради. Я переконаний, що цей механізм вже на поверхні, що він зрозумілий, що ми можемо знайти компроміс», - відзначив Президент.

За результатами наради учасники погодили першочергові дії, необхідні для забезпечення фінансування підготовки до Євро-2012 в належних обсягах і домовилися про здійснення першого траншу такого фінансування вже на початку наступного тижня.

У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, керівник Державної служби автодоріг Вадим ГУРЖОС, заступник глави НБУ Павло СЕНИЩ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.