Почім футбол для народу: на квитках збірної України знову спекулюють

У заявлений день продажу квитків на матч відбору до ЧС-2010 Україна - Англія в касах Дніпропетровська квитків не виявилося. Близько 5 тисяч уболівальників намагалися придбати квитки на цю гру 22 вересня із самого ранку.

За словами уболівальників, вже по обіді до них підходили люди, які пропонували квитки ціною від 250 гривень у будь-який сектор.

У Федерації футболу України "Проспорту" заявили, що всі квитки на матч Англія - Україна передані у Дніпропетровську федерацію футболу.

Очільник Дніпропетровської федерації Андрій Павелко розповів, що відповідальним за продаж квитків, є генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко, який відмовився коментувати ситуацію з перепустками, заявивши, що в клуб не надходило жодного квитка на гру збірної України.

За словами виконавчого директора "Україна футбол Інтернешнл" Олега Шкрьоби, на гру Україна - Англія на "Дніпро-Арені" в продаж мають надійти 25 844 квитка.

Квитки ж на цей поєдинок мають цінову категорію від 100 до 500 гривень.

Цікаво, як знову відреагує на свавілля з квитками ФФУ. Так в яку ціну футбол для народу?

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