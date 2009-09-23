Технічним спонсором Євро-2012 стане Adidas

Європейська футбольна федерація UEFA обрала технічним спонсором Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який відбудеться в Україні та Польщі, німецьку фірму Adidas.

Як повідомили УНІАН в UEFA, федерація вирішила продовжити свій довгостроковий контракт з німецькою компанією до 2017 року.

Adidas забезпечить матчі Євро-2012, Євро-2016, національних футбольних чемпіонатів та інших заходів спортивним інвентарем та одягом для суддів, волонтерів та організаторів.

В UEFA відзначили, що Adidas уперше отримала права роздрібного продажу своїх товарів й буде спільно зі Intersport створювати глобальну роздрібну програму продажу спортивного інвентаря в рамках футбольних чемпіонатів.

Генеральний секретар UEFA Девід ТЕЙЛОР високо оцінив продовження договору із Adidas, відзначаючи, що футбольні чемпіонати створюють прекрасні можливості для промоції.

«Ми впевнені, що завершимо глобальну програму спонсорства (по Євро 2012) до літа 2010 року», - сказав він.