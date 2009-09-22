З квитками на матчі ЧЄ-12 можна буде їздити будь-яким транспортом

Під час проведення Євро-2012 уболівальники можуть дістати можливість купити єдиний електронний квиток, який об`єднуватиме як безпосередньо квиток на матчі в рамках чемпіонату, так і квиток на всі види транспорту.

З ініціативою впровадження єдиних комбінованих квитків (сombi-ticket) виступають Україна і Польща, пише газета «Дело» (№ 151 від 22 вересня).

«Йдеться про те, щоб уболівальник, купуючи такий комбінований квиток у Познані, міг без проблем поїхати до Варшави, Гданська, Вроцлава або будь-якого міста, що приймає Євро-2012 в Україні», - пояснив заступник мера Познані Міхал ПРИМАС.

За словами заступника директора Координаційного бюро з підготовки і проведення Євро-2012 в Україні Валерія ЖАЛДАКА, сombi-ticket також надасть привілеї при перетині кордонів. «Для власників цього квитка на кордоні будуть обладнані окремі пункти пропуску. Це позбавить уболівальників черг і дозволить заощадити час при проходженні митного контролю», - сказав він.

Згідно з підрахунками Міністерства транспорту і зв`язку України, на реалізацію проекту необхідно 500 млн. грн. З них 450 млн. буде виділено з держбюджету, а 50 млн. грн. інвестує УЄФА.

Необхідність значних інвестицій в цей проект у Мінтрансі пояснюють необхідністю впровадження центру автоматизації пасажирських перевезень. Цей центр здійснюватиме обробку запитів і об`єднуватиме дані про маршрути всіх видів транспорту.

При цьому Україна може і відмовитися від введення сombi-ticket. Як зазначив співрозмовник газети в Місцевому оргкомітеті Євро-2012 в Україні, якщо в грудні УЄФА ухвалить рішення про те, що в Україні буде тільки два міста, що прийматимуть єврочемпіонат, то цю систему не вводитимуть. У цьому просто не буде сенсу.

Як повідомлялося, перша стадія вільного продажу квитків на матчі Євро-2012 стартує в березні 2011 року. Розповсюдження проходитиме тільки через Інтернет з метою мінімізувати кількість підроблених квитків.