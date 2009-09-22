Україна знову приємно здивувала УЄФА - цього разу будівництвом Олімпійського

Експерти УЄФА задоволені станом реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що цими днями в Україні працює група експертів Європейського футбольного союзу з питань стадіонів на чолі з Марком ТІММЕРОМ.

Напередодні вони детально вивчили хід реконструкції НСК «Олімпійський» та перевірили, за словами міністра, «кожну ділянку всіх напрямків будівництва і реконструкції стадіону».

Сьогодні експертам УЄФА була представлена презентація затвердженого проекту будівництва спорткомплексу до Євро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що експерти УЄФА, прослухавши презентацію та вчора детально ознайомившись з роботами, визнали, що це найкраща і найбільш структурована презентація з усіх, які вони бачили раніше.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, українська сторона дала відповіді на всі питання щодо «Олімпійського», які виникали у експертів УЄФА.

Він додав, що представники Європейського футбольного союзу «були приємно здивовані обсягами проведених робіт і результатами, які продемонстровані на будівництві стадіону».

Ю.ПАВЛЕНКО переконаний, що у квітні 2011 року на НСК «Олімпійський» всі будівельні роботи будуть завершені і у червні-липні того ж року спорткомплекс буде введено в експлуатацію.

Нагадаємо, напередодні експертна група на чолі з головою департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки М.ТІММЕРОМ інспектувала хід виконання робіт з будівництва стадіону, на якому планується проведення фінального матчу чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Делегати ознайомилися з ходом виконання робіт з будівництва та реконструкції НСК "Олімпійський".

Експерти УЄФА безпосередньо пересвідчились, що роботи на всіх ділянках будівництва виконуються чітко у відповідності до затвердженого урядом графіка, зазначили в Мінспорту.

Як сказав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО, що супроводжував делегацію УЄФА, "сьогодні на стадіоні розгорнуто повномасштабні будівельні роботи згідно із затвердженим проектом, на будівельному майданчику працюють близько 1 тис. робітників та майже 400 інженерно-технічних працівників, задіяно162 одиниці будівельної техніки".

Міністр зазначив, що роботи ведуться на всіх ділянках одночасно. На стадіоні вже на 90% готовий перший ярус трибун, на який залишилося змонтувати сидіння. Згідно з планом, на сьогодні повністю завершені демонтажні роботи, роботи з влаштування прохідного комунікаційного колектора та перенесення інженерних мереж з-під стадіону. Також підсилено фундаменти верхнього ярусу трибун та північного в’їзду в чашу спортивної арени. Виконані роботи з влаштування фундаментів підпірних стін та естакади. Триває зведення каркасу, який триматиме покриття над трибунами, будівництво залізобетонного каркасу естакади та об’їзної дороги. Споруджується зона обслуговування вболівальників та VIP-зона. Продовжуються відновлювальні роботи верхнього ярусу трибун.

Експерти отримали всю необхідну інформацію щодо реконструкції НСК "Олімпійський", зокрема, відповіді на запитання про виконання проектних робіт, будівельно-монтажних робіт, проаналізували схему евакуації вболівальників, а також схему організації функціональних зон на прилеглій до НСК "Олімпійський" території під час проведення Євро-2012, поінформували в Мінспорту.

Під час візиту до України експерти УЄФА також знайомляться з ходом реалізації проектів з підготовки до Євро-2012 стадіонів у Харкові та Львові.