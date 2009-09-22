Донбас Арену з екскурсіями відвідали майже 600 осіб

Протягом лише трьох днів, коли на новому стадіоні Донецька “Донбас Арена” розпочали проводити екскурсії, його відвідали 587 осіб.

Як повідомили УНІАН у медіацентрі Арени, окрім донеччан і жителів області, стадіон відвідали гості з Москви, Львова, Дніпропетровська й інших міст України.

Наразі всі екскурсанти є власниками сезонних абонементів, адже з 18 вересня до 8 жовтня тільки вони мають ексклюзивне право обстежити з екскурсоводом новий стадіон. Пізніше новим сервісом зможуть скористатися всі бажаючі.

Тури по Арені проводяться щодня. При цьому на стадіоні діє декілька видів екскурсійних програм.

Стандартний тур по стадіону триває 60 хвилин. За цей час гості можуть побувати в чаші Арени, приміщеннях для футболістів та офіційних представників команд, дізнатись про основні факти та функціональні особливості стадіону.

Також передбачено спеціальний «міні-тур», скорочений варіант екскурсії (40-45 хвилин), який проводитиметься лише в дні матчів. Спеціальна програма з ігровими елементами діє для організованих груп школярів, а по вівторках буде проводитись теж спеціальний тур для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Унікальною пропозицією “Донбас Арени” є "Тур із легендою”, коли екскурсію по стадіону проводитиме легендарний гравець «Шахтаря». Такий тур можливий тільки у вихідні, якщо цього дня немає футбольного матчу. А щоб він відбувся, необхідно зібрати групу мінімум із 10 осіб.

Для VIP-гостей розроблений цілий пакет екскурсійних послуг, куди входять відвідини ресторану та ланч на стадіоні. Щоб стати учасником цього туру, необхідно подати попередню заявку, за якою будуть узгоджені умови «Індивідуального туру» та обрані об`єкти відвідин.

Вартість стандартного туру для дорослого – 50 грн., дитячий квиток коштує 25 грн. Діти до 12 років можуть потрапити на екскурсію тільки у супроводі дорослих, а малюкам у віці до 6 років у супроводі батьків вхід вільний.