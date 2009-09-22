Мер Донецька гарантує будівництво аеропорту випереджаючими темпами

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО гарантує, що питання будівництва нового аеропорту до чемпіонату Європи з футболу 2012 року вирішуватимуться в екстреному порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Ми в аеропорту цього року силами міста виконали дуже серйозні роботи з винесення газових магістралей. Те, що не вирішувалося два роки, ми практично за три місяці всі питання вирішили. Далі я гарантую, що всі питання ми вирішуватимемо випереджаючими темпами», - сказав міський голова.

Він запевнив, що будівництву аеропорту «з боку міських служб, з боку всіх міських організацій – міськводоканалу, міськмережі, енергопостачальних, – буде створено клімат найбільшого сприяння». «З надання технічних умов, з їх спрощення ми зробимо все, щоб інженерне забезпечення пройшло випереджаючими темпами», - наголосив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також висловив упевненість, що генеральний підрядник будівництва аеропорту – фінансово-промислова група «Альтком» - своє завдання успішно вирішить. При цьому О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що в аеропорту «дуже важко починалося будівництво злітно-посадочної смуги», але підрядник з усіма труднощами впорався, і «до першого півріччя 2011 року смуга буде сертифікована». «Зараз ведеться бетонування стернових доріжок і готується перонна частина аеродрому», - відзначив мер.

Він наголосив, що підписав усі необхідні з боку міської влади документи з будівництва аеропорту. «Я попросив, аби щодо змінах, доопрацювання ми йшли назустріч один одному, щоб максимально прискорити вирішення всіх питань», - вказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Мер також звернув увагу, що якщо через якісь форс-мажорні обставини будівництво аеропорту не буде завершено в строк, буде застосована схема з будівництва тимчасового терміналу, яку реалізують впродовж шести місяців. Але при цьому він знову висловив упевненість, що підрядникові вдасться в строк завершити будівництво терміналу, і до запасного варіанту вдаватися не доведеться.

«Я впевнений, що ми можемо це питання вирішити спільними зусиллями», - падсумував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Донецьку голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК заявив журналістам, що будівництво аеропорту до Євро-2012 розпочнеться вже 10-15 жовтня цього року. Він нагадав, що в рамках підготовки до чемпіонату держава ухвалила рішення про виділення 1,3 млрд. грн. на будівництво в Донецьку сучасного аеропорту. Також, за словами А.БЛИЗНЮКА, вже одержано практично всі необхідні рішення й дозволи на початок роботи, визначено генерального підрядника – фінансово-промислову групу «Альтком».