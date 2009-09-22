У Польщі спрощено процедури виділення земель під об’єкти ЧЄ-12

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ підписав зміни до закону про підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якими передбачено спрощення процедури виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів у рамках підготовки до чемпіонату.

Як повідомили УНІАН в канцелярії Президента Польщі, цей закон Сейм ухвалив 28 серпня 2009 року.

За даними польських медіа, ухвалені зміни до закону дозволяють воєводі (голові обласної адміністрації) самостійно визначати розмір відшкодування власникам земель та нерухомості, які мають бути використані для спорудження об’єктів до Євро 2012.

Згідно з новою редакцією, воєвода може самостійно визначати розмір відшкодування, якщо упродовж двох місяців з моменту прийняття рішення про використання нерухомості чи земель їх власник не узгодить розмір бажаного відшкодування з місцевою владою.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро 2012 в квітні 2007 року.

На минулих вихідних президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що немає сумнівів у тому, що чемпіонат організують українці спільно з поляками.