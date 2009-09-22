УЄФА обговорює у Варшаві підготовку до жеребкування ЧЄ-12

Група директорів та менеджерів UEFA у Варшаві цими днями обговорює підготовку до жеребкування матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у компанії Pl2012, котра координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату, делегація UEFA почала свою роботу у польській столиці 21 вересня.

У рамках візиту делегація UEFA проведе зустрічі із керівництвом Варшави, столичного аеропорту та Палацу культури та науки, де 7 лютого 2010 року має відбутися жеребкування матчів.

Представники UEFA в ході візиту також планують обговорити план офіційної символіки міста на час проведення жеребкування та відвідають готелі, де будуть перебувати національні делегації й керівництво Європейської футбольної асоціації.

Як повідомляв УНІАН, президент UEFA Мішель ПЛАТІНІ заявив на минулих вихідних, що не має жодних сумнівів у тому, що Євро-2012 відбудеться в Україні та Польщі.