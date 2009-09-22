На Олімпійському збережуть легкоатлетичну складову

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, Національний олімпійський комітет і Федерація легкої атлетики України уклали угоду щодо забезпечення виконання вимог Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) під час реконструкції НСК "Олімпійський" до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, головною метою угоди є гарантоване збереження і створення інфраструктури для проведення спортивних заходів з легкої атлетики відповідно до вимог ІААФ.

Документ підписали сьогодні під час розширеного засідання Виконкому НОК України міністр Юрій ПАВЛЕНКО, президент НОК Сергій БУБКА та президент Федерації легкої атлетики України Валерій БОРЗОВ.

Свій підпис під угодою поставив також народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту Павло КОСТЕНКО. За його словами, в ході останніх перевірок інспектори УЄФА підтвердили, що після реконструкції до Євро-2012 спорткомплекс збереже легкоатлетичну складову та статус “Олімпійського”. Профільний же Комітет Верховної Ради, пообіцяв П.КОСТЕНКО, візьме на себе контроль за законодавчим полем, яке гарантуватиме розвиток цілісного Олімпійського спорткомплексу.

Ю.ПАВЛЕНКО, зі свого боку, наголосив, що з самого початку реконструкції порушувалось завдання зберегти багатофункціональність НСК, і це повністю враховано в затвердженому урядом проекті підготовки стадіону до Євро-2012. Крім того, підкреслив міністр, сьогодні вже розробляються робочі креслення з врахуванням легкоатлетичних вимог, тому він звернувся до керівників НОК та Федерації легкої атлетики з проханням надати експертів для перевірки цих креслень, щоб “уже з фундаменту закладати основи майбутньої легкоатлетичної складової за стандартами ІААФ”. За його словами, сьогодні будівельникам потрібна консультаційна допомога фахівців, щоб урахувати всі легкоатлетичні вимоги при виконанні робіт.

Відповідаючи на запитання членів Виконкому НОК, Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що в затвердженому урядом проекті реконструкції НСК до Євро-2012 передбачено всі необхідні елементи легкоатлетичної складової. Відповідно, передбачено і кошти на будівництво, зокрема, бігових доріжок.

Таким чином, Ю.ПАВЛЕНКО висловив переконання, що після реконструкції на НСК “Олімпійський” можна буде проводити не лише футбольні матчі міжнародного рівня, а й Чемпіонат світу з легкої атлетики.

Учасники засідання також прийняли рішення створити робочу групу з представників Мінспорту та НОК України для завершення розробки концепції розвитку НСК, яка б передбачала його комплексну розбудову як головного центру підготовки з олімпійських та інших видів спорту. При цьому окремо було зазначено на необхідності докласти спільних зусиль для того, щоб передбачити кошти на ці цілі в бюджетах 2011 та 2012 року, а також на продовженні будівництва легкоатлетичної складової і після Євро-2012.

Довідка УНІАН. Згідно з проектом реконструкції НСК "Олімпійський" до Євро-2012, для розвитку легкоатлетичних видів спорту передбачені вісім бігових доріжок, сектори для стрибків у довжину, потрійного стрибка, штовхання ядра, метання молоту, метання диску та спису, стрибків з жердиною та у висоту, забігів на 100 м та 100 м з бар’єрами.

Структура комплексу також передбачатиме покращення умов для тренувань та відновлення спортсменів, тренерів та суддів.

На першому ярусі VIP-корпусу запроектовані приміщення спортивного та оздоровчого призначення. Передбачені приміщення для медичного обстеження спортсменів та суддів, приміщення допінг-контролю, оснащені необхідним медичним обладнанням та меблями. Для надання спортсменам невідкладної допомоги передбачено пункт першої медичної допомоги. У VIP-зоні на підземному поверсі передбачені складські приміщення для зберігання інвентаря.

Роботи з відновлення легкоатлетичних бігових доріжок на стадіоні будуть проведені після завершення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.