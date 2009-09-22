Донецьк отримав проект будівництва аеропорту до Євро-2012

У Донецьку, в готелі «Донбас Палас», у понеділок відбулась презентація проекту будівництва нового аеровокзального комплексу до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, представив проект голова Федерації футболу Донецької області, віце-президент ФК «Шахтар» Борис КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, остаточний проект будівництва аеропорту в Донецьку розробив Інститут будівництва Хорватії. Задекларована вартість проекту – 1,3 млрд. грн. з урахуванням курсу гривні до євро 1:10, максимальний термін реалізації – 2 роки.

Даний проект будівництва, за інформацією представника хорватського інституту, розбито на дві фази і обидві вони відповідають вимогам УЄФА до пропускної спроможності аеропорту. Під час першої фази буде побудовано 42 тис. кв. км аеропорту, під час другої – 31 тис. кв. км. Згідно з проектом, його реалізація почнеться вже 1 жовтня 2009 року. Хорвати обіцяють, що за умови планомірного фінансування вже через 18 місяців будівництво аеровокзального комплексу буде завершено. Новий аеровокзал в Донецьку зможе приймати більш як 3 тис. чоловік за годину, термінал розрахований на 6 млн. пасажирів на рік.

Присутній на презентації віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запевнив, що «із 1,3 млрд. грн. держава гарантувала абсолютну більшість цих інвестицій – 1,2 млрд. грн., і немає сумнівів, що ці інвестиції будуть своєчасно за графіком надані».

«У мене є повна впевненість в тому, що держава і уряд України профінансують всі проекти, в яких держава об`єктивно або суб`єктивно стала головним інвестором», – сказав І.ВАСЮНИК.

Він також повідомив, що необхідні рішення на урядовому рівні вже ухвалені. «Уряд ухвалив рішення про гарантію фінансування проекту, обрано генпідрядника будівництва – фірму «Альтком», яка будує нову штучну злітно-посадочну смугу в Донецькому аеропорту, і уряд ухвалив рішення про передачу функцій замовника проекту будівництва обласній держадміністрації Донецької області, що на порядок скоротить процедуру узгодження і терміни реалізації проекту», – сказав віце-прем`єр-міністр.

При цьому він ще раз наголосив, що «нормативні терміни для будівництва такого терміналу – 24 місяці максимум».

У свою чергу, Б.КОЛЕСНИКОВ повідомив, що на прохання Донецької облради німецька фірма "Siemens-Україна" паралельно розробила альтернативний проект будівництва тимчасового терміналу для Донецького аеропорту на випадок, якщо реалізація презентованого проекту будівництва основного аеровокзального комплексу з якихось причин гальмуватиметься. Термін будівництва тимчасового терміналу, який за пропускними спроможностями також повністю відповідає вимогам УЄФА, становить від 5 до 8 місяців.

«Ми можемо ухвалювати рішення будувати резервний термінал в травні 2011 року. Тоді вже буде зрозуміло, встигаємо ми побудувати основний термінал чи ні. Якщо все добре просуватиметься, то резервний аеропорт будувати не доведеться», – сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вислухавши всі аргументи української сторони, присутній на презентації проекту директор Євро-2012 від УЄФА Мартін КАЛЛЕН зазначив, що «презентація була дуже добра, проте все ж таки багато що ще належить зробити».

При цьому він висловив надію, що, ознайомившись детальніше з проектом, УЄФА ухвалить позитивне рішення. «Я думаю, що ми одержимо необхідні докази впродовж наступних трьох тижнів, аргументи про те, що проект дійсно буде завершено в 2011 році, – сказав директор Євро-2012 і додав: – Якщо ці аргументи спрацюють, то все спрацює».

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Донецького аеропорту і будівництво нового аеровокзального комплексу є однією з головних умов проведення Євро-2012 в місті. Реконструкція злітно-посадочної смуги аеропорту здійснюється за кошти державного бюджету, разом з тим конкурси з вибору інвестора будівництва терміналу результатів не принесли. Тому підготовчі роботи і початок будівельних робіт здійснюються за кошти донецького обласного бюджету, на що вже виділено 100 млн. грн.