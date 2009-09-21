Луческу подарував Донецьку копію Кубка УЄФА (фото)

В Донецьку в парку кованих фігур 19 вересня встановлено копію Кубка УЄФА – подарунок місту від головного тренера футбольного клубу «Шахтар» Мірчі ЛУЧЕСКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», цього року влада Донецька присвоїла наставнику «гірників» звання Почесного громадянина міста, у зв`язку з чим М. ЛУЧЕСКУ визнав необхідним віддячити городянам за надану йому честь і увічнити європейське досягнення донецької команди. Тренер замовив ковалям подарунок для міста - копію Кубка УЄФА і сьогодні особисто взяв участь в його урочистому відкритті.

М. ЛУЧЕСКУ зазначив, що йому сподобалося, «як справилися з цією складною і творчою роботою донецькі ковалі». «Красиво вийшло. Вважаю, це дуже важливо, щоб пам`ять про перемогу «Шахтаря» в Кубку УЄФА залишилася назавжди», - сказав тренер.

У прес-службі уточнили, що копія Кубка УЄФА стала прикрасою нової алеї парку кованих фігур, яку ковалі присвятили 140-річчю Донецька. Символічно, що і висота копії Кубка УЄФА становить 140 сантиметрів.

Копію Кубка створили майстри ковальського підприємства «Гефест» під керівництвом Віктора БУРДУКА. За його словами, при створенні скульптури використовувалися неіржавіюча сталь, алюміній, латунь, мідь і чорний метал. Копію виготовили в найкоротші терміни – упродовж двох тижнів - 10 ковалів.

«З повною відповідальністю можу заявити, що це унікальна робота, при створенні якої використано кілька ноу-хау, в основному для з`єднання різних металів», - зазначив В. БУРДУК.

(Фото прес-служби ФК "Шахтар")