УЄФА задоволений сервісом готелів Трускавця та Моршина

Директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН 20 вересня в рамках перевірки стану підготовки Львівщини до чемпіонату Європи з футболу 2012 року оглянув готелі Трускавця та Моршина, де будуть проживати гості турніру, і висловив задоволення якістю сервісу і готельною базою цих міст.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

“Мартін КАЛЛЕН задоволений якістю сервісу і готельною базою Трускавця. Від Трускавця до стадіону ми доїхали за 45 хвилин і це дуже добрий час“, - сказав А.САДОВИЙ. Він також додав, що М.КАЛЛЕН визнав пропозиції стосовно Трускавця та Моршина як міст-сателітів на період Євро-2012 оптимальними.

Директор турніру також оглянув аеропорт в Івано-Франківську, який під час європейської першості має бути резервним для львівського летовища. Окрім Івано-Франківська, розповів А.САДОВИЙ, Львів матиме резервні летовища ще в Луцьку та польському Жешуві, звідки швидко можна дістатися до Львова автомобілем.

Того ж дня М.КАЛЛЕН відвідав будівельний майданчик стадіону у Львові та міжнародний аеропорт «Львів», де нині триває реконструкція злітної смуги. Попри напружений графік відвідин, члени делегації встигли оглянути й історичну частину міста.

Як зазначив А.САДОВИЙ, нинішній візит дирекції Євро-2012 є плановим, і триватиме до 22 вересня. Такі перевірки, за його словами, відбуватимуться практично щомісяця.

Довідка УНІАН. 13 травня ц.р. було оприлюднено рішення виконкому УЄФА про те, що ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть у Києві, Львові, Донецьку та Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську й Познані. Разом з тим, українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку вимог УЄФА, щоб підтвердити свою спроможність провести турнір на належному рівні.

15 вересня на засіданні виконкому УЄФА, президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ відзначив прогрес у підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, зазначивши, що оцінка рівня підготовки українців до Євро-2012 підвищена з червоного до помаранчевого кольору.