Платіні не має сумнівів, що Євро-2012 буде в Україні та Польщі

Президент UEFA Мішель ПЛАТІНІ не має сумнівів, що Євро-2012 відбудеться, як раніше планувалося, в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив італійській La Gazzetta dello Sport.

«Немає жодних альтернативних планів», - підкреслив він.

М.ПЛАТІНІ відзначив, що єдиним питанням на сьогодні залишається те, скільки міст з України зможуть поправити недоліки у підготовці до грудня цього року, аби приймати матчі чемпіонату.

«Залишається з’ясувати, чи Україна представить два чи чотири міста», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року UEFA затвердила містами-організаторами Євро-2012 чотири польські міста та Київ.

Ще 3 українські міста для остаточного їх затвердження організаторами отримали час до грудня цього року виправити недоліки у підготовці.

Київ також має виправити певні недоліки, аби в ньому відбувся, як раніше планувався, фінальний матч чемпіонату.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організовувати фінальну частину чемпіонату Європи з футболу у 2012 навесні 2007 року.

Матчі у Польщі мають відбутися у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані.

В Україні - в Києві, Львові, Донецьку та Харкові.