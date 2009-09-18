На відкритті Донбас Арени пошкодили 30% газону футбольного поля

Під час церемонії відкриття нового донецького стадіону “Донбас Арена” було пошкоджено до 30% трав’яного газону футбольного поля.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі “Донбас Арени”, про це повідомив технічний директор стадіону Вадим ГУНЬКО під час зустрічі з журналістами в Донецьку.

Демонструючи присутнім газон він зауважив, що зараз пошкоджень на ньому немає, а є лише ділянки, які дещо відрізняються за кольором. За його словами, це пов`язано з «передернуванням» газону площею до 3 тис. кв. м. Працівники арени поклали газон того ж виробника, який був постелений раніше, влітку.

В.ГУНЬКО запевнив, що це найкраще футбольне покриття, яке зараз можна придбати на ринку, тож до 27 вересня, коли тут відбудеться перший футбольний матч, газон буде в цілковитій готовності.

“Загальна ж площа натурального газону – майже 8 тис. кв. м. Можете порахувати самі, що ми перестилали трохи менше 30%”, - сказав технічний директор. Він розповів, що пошкоджений газон перенесли у завчасно підготовлений «дернівник», розташований у північній частині парку.

Крім того, В.ГУНЬКО зазначив, що для організаторів Гранд-шоу не було несподіванкою, що під час церемонії відкриття газон буде пошкоджено. “Ми знали, які процеси відбуватимуться на полі, й абсолютно точно передбачали наслідки. Тому був завчасно підготовлений майданчик для відновлення й у виробника замовлено нове покриття”, - додав він.

Технічний директор арени зауважив, що в принципі, найголовніший іспит стадіон пройшов 29 серпня, під час відкриття. Так само головне випробування пройшли всі технічні служби і колектив “Донбас Арени“.

Разом з тим В.ГУНЬКО повідомив, що під час церемонії були певні моменти, на які слід звернути увагу, і над поліпшенням деяких систем зараз іде робота. В першу чергу, розповів він, це пов`язано з пересуванням глядачів. Як засвідчив перший захід, частина покажчиків і вивісок не зовсім правильно інформують людей.

Тому зараз триває процес удосконалення системи покажчиків для присутніх на стадіоні. “Можу запевнити, що до першого футбольного матчу ця ситуація зміниться на краще”, - наголосив В.ГУНЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Донецьку відбулась церемонія відкриття нового стадіону футбольного клубу “Шахтар” “Донбас Арена”. В організації театралізованих постановок на газоні футбольного поля взяли участь понад 1,5 тис. волонтерів, українські та російські співаки. Головною подією став годинний концерт відомої американської співачки БЕЙОНСЕ.

Безпосередньо на стадіоні шоу спостерігали близько 40 тис. глядачів.