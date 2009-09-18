Київрада затвердила розміщення готелів у Києві на 10-річний період

Київрада затвердила схему розміщення готелів у Києві на період до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 67 з 100 присутніх у залі депутатів Київради.

Схема затверджена як основа для визначення місць розташування готелів, подальшого розроблення документації із землеустрою та прийняття рішень щодо розміщення цих об’єктів.

Під час свого виступу перед депутатами виконуючий обов’язки начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну м. Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день показник забезпеченості готелями в Києві становить 6 місць на 1 тис. мешканців.

Водночас, він зазначив, що в європейських країнах цей показник становить від 20 до 40 місць на 1 тис. мешканців.

На сьогоднішній день в Києві, за його словами, функціонує 125 готелів приблизно на 17 тис. місць.

До 2012 року передбачається ввести в дію 28 готелів, що забезпечить показник 10-12 місць на 1 тис. мешканців.

До 2020 року цей показник планується довести до рівня 22-25 місць на 1 тис. мешканців.

Всі ці показники враховані в запропонованій депутатам Схемі розміщення готелів.

Згідно з документами, що супроводжують схему, до 2020 року планується побудувати загалом 200 закладів готельного господарства на 80 тис. місць чи 37 тис. номерів.

Зараз ці проекти перебувають в стадії розробки та оформлення прав на землю.