Павленко задоволений передбаченим на 2010 рік фінансуванням Євро-2012

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО задоволений передбаченими у проекті Державного бюджету на 2010 рік обсягами фінансування заходів з підготовки України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час “Дня відкритих дверей” на НСК «Олімпійський» 17 вересня.

”В цілому я задоволений проектом Держбюджету і тими обсягами фінансування, які виділяються на Євро-2012”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. На його думку, проектом Держбюджету-2010 враховані максимальні можливості держави з фінансування заходів підготовки України до турніру і передбачених коштів вистачить, аби привести інфраструктуру України у належний вигляд.

Разом з тим міністр зазначив, що зі свого боку він висловив ряд застережень стосовно проекту бюджету-2010 під час його затвердження Кабінетом міністрів. Однак Ю.ПАВЛЕНКО переконаний, що у процесі розгляду цього проекту у Верховній Раді його застереження і зауваження, зокрема і в частині фінансування НСК «Олімпійський», будуть враховані.

Як повідомляв УНІАН, у проекті Державного бюджету України на 2010 рік уряд передбачив фінансування заходів з підготовки до Євро-2012 на рівні 12,3 млрд. грн.