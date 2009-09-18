На Олімпійському змінять охорону

НСК "Олімпійський", на якому триває будівництво в рамках підготовки до Євро-2012, вже найближчим часом буде охороняти Державна служба охорони Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час засідання колегії Міністерства.

“Практично з цього тижня починається охорона об’єкту Державною службою охорони Міністерства внутрішніх справ”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Він пояснив, що спорткомплекс на сьогодні є важливим стратегічним об’єктом державного значення, тому уряд прийняв рішення доручити його охорону підрозділу міліції. Крім того, за його словами, були виявлені факти дрібних крадіжок, в яких приймали участь деякі працівники нинішньої охорони.

Заступник міністра, національний координатор з питань стадіонів Ростислав КАРАНДЄЄВ, зі свого боку розповів, що зараз охорона “Олімпійського” здійснюється силами генпідрядника ХК “Київміськбуд”. Він також звернув увагу на стратегічне значення цього об’єкта для України та підтвердив, що однією з причин зміни нинішньої охорони є виявлені недоліки в її роботі. За його словами, були виявлені та припинені спроби вивезти з будмайданчика, на якому триває реконструкція, металобрухт, кольорові метали та інший будівельний матеріал.