Підписано меморандум про виконання легкоатлетичних вимог на НСК

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, Національний олімпійський комітет і Федерація легкої атлетики України уклали меморандум щодо забезпечення виконання вимог міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій під час реконструкції НСК "Олімпійський".

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали 17 вересня під час проведення "Дня відкритих дверей" на стадіоні міністр Юрій ПАВЛЕНКО, президент НОК України Сергій БУБКА та президент Федерації легкої атлетики України Валерій БОРЗОВ.

“Згідно з проектом, НСК "Олімпійський" залишиться багатофункціональною ареною. Стадіон відповідатиме не тільки вимогам УЄФА до стадіонів класу “Еліт”, але й стандартам до стадіонів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. При цьому він додав, що спорткомплекс буде центром підготовки не тільки легкоатлетів, а й спортсменів, які займаються іншими видами спорту.

Міністр повідомив, що на сьогодні відбувається деталізація проекту реконструкції НСК і проектанти вже враховують “метри і сантиметри”, необхідні для відповідності арени легкоатлетичним вимогам. Вимога збереження “Олімпійського” як багатофункціональної арени, наголосив він, була висунута ще півтора роки тому, коли проектування його реконструкції лише починалось. Крім того, додав Ю.ПАВЛЕНКО, незабаром буде готова концепція розвитку спорткомплексу, яка передбачатиме будівництво низки спортивних приміщень, таких як льодовий каток, легкоатлетичний манеж, басейн тощо.

С.БУБКА, зі свого боку, подякував за розуміння потреб спортсменів-легкоатлетів і бажання зберегти спорткомплекс для підготовки спортсменів олімпійських видів спорту та проведення змагань.

Тим часом В.БОРЗОВ зауважив, що це буде єдиний в Україні подібний комплекс, який, у разі додержання всіх вимог, зможе претендувати на проведення міжнародних легкоатлетичних змагань, включно з Олімпійськими іграми.

За словами підписантів меморандуму, наступного вівторка, 22 вересня, після погодження Національним олімпійським комітетом та Федерацією легкої атлетики, буде укладена тристороння угода про виконання легкоатлетичних стандартів під час реконструкції НСК "Олімпійський".

Довідка УНІАН. Згідно з проектом реконструкції НСК "Олімпійський" до Євро-2012, для розвитку легкоатлетичних видів спорту передбачені вісім бігових доріжок, сектори для стрибків у довжину, потрійного стрибка, штовхання ядра, метання молоту, метання диску та спису, стрибків з жердиною та у висоту, забігів на 100 м та 100 м з бар’єрами.

Структура комплексу також передбачатиме покращення умов для тренувань та відновлення спортсменів, тренерів та суддів.

На першому ярусі VIP-корпусу запроектовані приміщення спортивного та оздоровчого призначення. Передбачені приміщення для медичного обстеження спортсменів та суддів, приміщення допінг-контролю, оснащені необхідним медичним обладнанням та меблями. Для надання спортсменам невідкладної допомоги передбачено пункт першої медичної допомоги. У VIP-зоні на підземному поверсі передбачені складські приміщення для зберігання інвентаря.

Роботи з відновлення легкоатлетичних бігових доріжок на стадіоні будуть проведені після завершення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.