У Харкові розпочато реконструкцію аеродромного комплексу

У Харкові 17 вересня в рамках підготовки до Євро-2012 офіційно розпочато реконструкцію аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди події на території аеропорту відбулася урочиста церемонія, під час якої на льотному полі аеродрому встановлено першу реперну точку і закладено пам’ятний знак - капсула часу з грамотою-зверненням до нащадків.

У виступі на мітингу президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що реконструкція аеродромного комплексу розпочинається завдяки діям центральної влади України і надходженню цільових коштів з державного бюджету

Він повідомив, що сьогодні уряд перерахував першу частину коштів у сумі 56 млн. грн., очікується, що до кінця 2009 р. загалом надійдуть 187 млн. грн., і всі заплановані на реконструкцію аеродрому 711 млн. грн. «ми отримаємо». О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив переконання, що за таких умов він не має сумніву в тому, що реконструкцію аеропорту буде завершено вчасно.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ подякував керівникам Харкова та області за допомогу і «як важливий фактор» відзначив те, що «і стадіон, і дороги, і аеропорт та аеровокзальне приміщення будуються українськими компаніями».

«Харків об’єднав як внутрішні сили, так і центральні та східні регіони. Ми всім раді, всі у нас можуть працювати і заробляти попри кризу. Ми обійшлися своїми українськими компаніями, своїми силами і в принципі можемо будувати скрізь – і в Туреччині, і в Німеччині і в Англії – де завгодно. Сьогодні у нас такий досвід, ми такий набрали темп, що коли нам не заважати, то ми можемо збудувати багато», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Виступаючи на мітингу, губернатор Арсен АВАКОВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, мер Харкова Михайло ДОБКІН та перший віце-президент Федерації футболу України, член юридичного комітету УЄФА Сергій СТОРОЖЕНКО подякували виконавцям робіт і висловили впевненість, що Харків гідно підготується до проведення Євро-2012.

Перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Мінтрансу України Олексій ОВЧИННІКОВ зазначив, що реконструкція аеродрому «стане могутнім стимулом розвитку авіації в Харківському регіоні і найближчим часом Харків зможе надавати пасажирам послуги за міжнародними стандартами, з комфортом і сервісом високої якості».

За його словами, «завдяки значному фінансуванню з боку уряду наші аеропорти отримали сьогодні реальну можливість модернізувати свою інфраструктуру».

«На прикладі Харківського аеропорту, завдяки господарському підходу як з боку місцевої, так і центральної влади та приватного бізнесу, ми досягли такого взаєморозуміння, що дозволило залучити інвестиції як з державного бюджету, так і кошти бізнес-інвестора та місцевих бюджетів. На відміну від деяких інших регіонів України Харків у цьому є показовим. Сьогодні це тільки початок дуже великої і копіткої роботи. І якщо так буде й надалі, то в недалекому часі Харків і Харківська область отримають першокласну злітну смугу, першокласний перон, першокласний аеровокзал, які будуть обладнані найновітнішими засобами», - сказав О.ОВЧИННІКОВ.