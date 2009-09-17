Львівський губернатор заявляє про зрив будівництва автобану

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ заявляє про зрив польською стороною графіків будівництва концесійної дороги Краківець-Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це М.КМІТЬ сказав під час офіційної зустрічі з воєводою Підкарпатським Мирославом КАРАПИТОЮ.

Губернатор Львівщини закликав представників Польщі вплинути на ситуацію та мобілізувати концесіонера дороги Краківець-Львів - польський консорціум NDI S.A., який є акціонером ВАТ «Розточчя СТ» - з метою початку виконання ним взятих на себе зобов’язань.

Голова Львівської ОДА зазначив, що по цьому об’єкту йде відставання від графіків, і якщо будівництво не розпочнеться в середині жовтня, то до Євро-2012 дорогу збудувати не встигнуть.

«Якщо до 15 жовтня роботи не будуть розпочаті - ми звертатимемося до Президента України та до Кабінету міністрів України з листом щодо розірвання договору концесії. Насправді нам би дуже цього не хотілося цього робити», - наголосив М.КМІТЬ.