Аеропорт у Львові закриють на ремонт у квітні 2010-го

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» буде закрито з 1 квітня 2010 року для проведення необхідних будівельних та ремонтних робіт для підготовки до Євро-2012.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор ДП Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА.

Він зазначив, що було вибрано оптимальний час для закриття аеропорту, «адже саме тоді закінчується зимова та починається літня навігація».

«Плануємо, що аеропорт буде закрито не більш ніж на 3,5 місяці. На цей період перевезення пасажирів буде обслуговуватися аеропортами Луцька та Івано-Франківська. Зараз проводиться робота в цьому напрямку», - зазначив О.ЗАГРЕВА.