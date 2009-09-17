Газзаєв поставив київським уболівальникам «п`ять»

Після матчу з Рубіном головний тренер київського Динамо Валерій Газзаєв поділився враженнями з представниками ЗМІ.

"Я вітаю всіх з перемогою. Блискучий матч. І у першому таймі, і в другому таймі ми грали дуже добре, припустившись за 90 хвилин лише однієї помилки. Ми грали організовано, потужно. Рубін - хороша команда, але наші гравці продемонстрували прекрасну функціональну готовність.

...Уболівальникам хотілося б поставити оцінку "п`ять". Навіть коли команда програвала. Я радий такій потужній підтримці.

У Рубіна це найсильніший склад з тих, проти яких мені доводилося грати. Команда сильна, рівна і досвідчена з погляду віку. Гусєв став джокером - потрібно було посилювати гру.

Неприємно, що вчора ЦСКА програв, ну а в сьогоднішньому матчі як я міг вболівати за Рубін? (аплодисменти)

Ми і в першому таймі грали добре, але на тлі другого це враження трохи змазане. Багато гравців у нас сьогодні дебютували - Хачеріді, Ярмоленко, бразильці. У нас був повільний перехід від оборони до атаки, а в другому контроль і рух м`яча став швидший, єдиноборство ми вигравали, діяли компактніше. А Гіоане і Гусєв додали міці і якості нашій грі".

Football.ua