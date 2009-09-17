Динамо виграло матч Ліги чемпіонів
09:19, 17 вересня 2009Футбол 2012
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Інтер і Барселона зіграли внічию
Відбулися матчі групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H
Група E.
Ліон - Фіорентина 1:0 (П’яніч 76)
Ліверпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Група F.
Інтер - Барселона 0:0
ДИНАМО - РУБІН 3:1 (Домінгес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусєв 85)
Група G.
Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)
Севілья - Уніря 2:0 (Фабіано 45, Рентао 70)
Група H.
Олімпіакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосідіс 79)
Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Едуардо 81).
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