У Татарстані моляться за перемогу ”Рубіна” над київським ”Динамо”

Мусульмани Татарстану моляться за перемогу казанського "Рубіна" над "Динамо" (Київ) у виїзній грі футбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомив імам-хатиб мечеті "Сулейман" Ільдар БАЯЗІТОВ, передає РІА Новини.

"У вівторок представники "Рубіна" провели іфтар (вечірнє разговіння) в казанській мечеті "Сулейман", адресований в першу чергу для сліпих студентів і вихованців спецшколи", - повідомив релігійний діяч.

Він також сказав, що після офіційної частини в мечеті прихожани "піднесли молитву Всевишньому з проханням про допомогу казанському клубу у вирішенні поставлених перед ним завдань".

При цьому імам-хатиб казанської мечеті відзначив, що "нікого з гравців клубу, а також тренера (Курбана) БЕРДИЄВА не було - всі відлетіли до Києва".

"Курбан Бекиевич - щирий правовірний, який п`ять разів на день молиться, а також дотримується мусульманського посту. Він богобоязна людина, тому не забуває тих, кому необхідна допомога. Ми молимося за його клуб і за його благі справи", - сказав І.БАЯЗІТОВ. Він розповів, що головний тренер "Рубіна" не раз надавав добродійну допомогу ветеранам війни і праці, інвалідам і взагалі всім, хто опинився у скрутному становищі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері в Києві на стадіоні імені В.Лобановського відбудеться футбольний матч групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між клубами «Динамо» (Київ) та «Рубін» (Казань, РФ). Поєдинок почнеться о 21.45 за київським часом.