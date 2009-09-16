Суркіс: позитивні оцінки Платіні - цілком об’єктивні

Інформація про позитивні оцінки президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ на адресу української сторони у зв’язку з відчутним прогресом на шляху до виконання зобов’язань у рамках підготовки до Євро-2012 є достатньо повною і цілком об’єктивною.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі Федерації футболу України, про це заявив президент ФФУ Григорій СУРКІС, коментуючи вчорашні компліментарні висловлювання М.ПЛАТІНІ на адресу нашої держави.

“Президент УЄФА висловився чітко і зрозуміло. Я не бачу потреби намагатися щось прочитати ще між рядків. Давайте навчимося сприймати позитивні для нас сигнали з оригінальним, а не кимось відредагованим змістом”, - сказав Г.СУРКІС.

Водночас він звернув увагу на той факт, що перехід від критичного червоного до жовтого сектору ще не означає остаточного досягнення безпечного для нас рівня готовності. Тому час, що залишився до контрольної дати 30 листопада, має бути, за його словами, використаний “не задля самомилування перед телекамерами деяких говірких чиновників, а на «підтягування хвостів» на ключових напрямках роботи”.

“Я вже говорив про те, що декому треба менше працювати язиками, а натомість відповідальніше ставитися до реалізації конкретних вимог УЄФА, кінцеві результати виконання яких будуть розглянуті 10-11 грудня під час засідання Виконкому Європейського союзу футбольних асоціацій у Португалії. Лише тоді, на Мадейрі, буде зрозуміло, чи зможе Україна реально перейти до зеленої зони готовності і разом з Польщею на паритетних засадах у форматі 4 + 4 гідно продовжити підготовку до турніру”, - підкреслив Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня на засіданні Виконавчого комітету УЄФА М.ПЛАТІНІ відзначив прогрес у підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Він зазначив, що оцінка рівня підготовки українців до Євро-2012 підвищена з червоного до помаранчевого кольору.