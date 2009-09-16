Матч Динамо – Рубін охоронятимуть понад 1400 міліціянтів

Сьогодні ввечері охорону громадського порядку під час футбольного матчу між клубами “Динамо” (Київ) – “Рубін” (Казань, РФ), що розпочнеться о 21.45 на стадіоні ім. Лобановського, забезпечуватимуть 1430 співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

За інформацією ЦГЗ, також буде посилено охорону центральних станцій столичного метрополітену.