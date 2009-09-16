Сьогодні київський метрополітен працюватиме на півгодини довше

В ніч з 16 на 17 вересня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин.

Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”.

Зміни в режимі роботи підземки пов’язані з проведенням 16 вересня цього року на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського футбольного матчу між клубами «Динамо» (Київ) – «Рубін» (Казань, Росія).